Trovato pregiudicato ebolitano | deve scontare 6 anni e 10 mesi di carcere

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio odierno, a Salerno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli, in esito a ricerche, hanno localizzato un notodestinatario da alcuni giorni di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Torre Annunziata (NA). Il 31enne dovràuna pena di6 e10 di reclusione a seguito di condanna definitiva per spaccio ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un minorenne è stato arrestato a Catania dalla Polizia erchéin possesso di due pistole con la matricola cancellata, 500 di marijuana e 17 grammi di ...ricerca del rifugio di un...Un minorenne è stato arrestato a Catania dalla polizia perchéin possesso di due pistole con la matricola cancellata, 500 di marijuana e 17 grammi di ...ricerca del rifugio di un...1' DI LETTURA CATANIA " Un minorenne è stato arrestato a Catania dalla Polizia perchéin possesso di due pistole con la matricola cancellata, 500 di marijuana e 17 grammi di ...un...

Questura di Vicenza -Pregiudicato trovato con Cocaina ed Eroina ... Questure sul web

Un minorenne è stato arrestato a Catania dalla Polizia erché trovato in possesso di due pistole con la matricola cancellata, 500 di marijuana e 17 grammi di cocaina. (ANSA) ...Un cittadino marocchino pregiudicato e privo di permesso di soggiorno è stato arrestato a Piacenza e poi sottoposto all'obbligo di firma. Ai poliziotti che lo avevano fermato per un controllo aveva co ...