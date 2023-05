Troppo Lautaro per la Fiorentina | l’Inter vince la Coppa Italia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) I nerazzurri vanno subito sotto ma per ribaltare la partita trovano unin forma smagliante che stende i viola in dieci minuti. Nel secondo tempo lasi rovescia in avanti, crea tanto ma è imprecisa sotto porta. Quartaper Inzaghi

Quarta 5:lo becca alle spalle sull'1 a 1, e non era la prima lacuna là dietro. Gioca da ... Italiano 5,5: opta per una Fiorentina spregiudicata ma forse un po'sbilanciata. La squadra ......5 Marcare Dzeko e annullare il cigno di Sarajevo è un compitoarduo per lui. Fatica nelle ... mantenendoin gioco. Partita complicata per lui. Aveva il compito di annullare il toro, ma è ...Rispetto al solito, però, è impreciso in fase di impostazione e perde qualche pallone di. L'assist per il pari diè una perla. Martello fino al triplice fischio. Brozovic 6,5: sboccia ...

LIVE - Fiorentina - Inter 1-2, colpisce ancora Lautaro Martinez Sportitalia

La risposta dell’Inter non si fa attendere troppo ed è tutta targata Lautaro Martinez. Il Toro prima viene lanciato da Brozovic e fredda a tu per tu Terracciano, poi si ripete poco dopo grazie ad un ...Sesso si incaponisce in dribbiling di troppo in zone ad alto rischio. (82' Terzic 6: nei pochi minuti concessi si rende spesso pericoloso). Nikola Milenkovic 5: parte bene con la copertura tutta ...