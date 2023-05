Trionfo Inzaghi | è il quarto titolo con l’Inter | non capitava dai tempi di Mourinho e Mancini

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Così vicino all’addio tra fine marzo e inizio aprile, così dentro al progetto e già confermato per la terza stagione sulla panchina nerazzurra adesso: Simoneconquista definitivamente l’ambiente nerazzurro e conquista anche la Coppa Italia, lui che di questa competizione è uno specialista. E’ la terza in bacheca, la seconda di fila con, con cui concretizza due doppiette Coppa-Supercoppa consecutive e porta a quota quattro il numero di trofei vinti alla guida di questo club. Numero non banale, perché nemmeno Spalletti e Conte nei loro bienni erano riusciti a fare altrettanto, figurarsi prima con una serie di gestioni tecniche traballanti. E così, per ritrovare dei periodi di grandi successi, bisogna tornare indietro fino a Josée a Roberto, che peraltro è anche l’ultimo ad aver occupato ...

Fiorentina e Inter in campo questa sera all'Olimpico: in palio la Coppa Italia. Le probabili formazioni e le ultime della finalissima Simone va a caccia del bis in Coppa Italia dopo il dello scorso anno ai danni della Juventus. Italiano sfida della Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola - per confermare il trofeo già vinto nella scorsa stagione dalla formazione di Simone - alla ricerca del suo terzo è il Vicenza di Guidolin, che segna l'ultimo d'una provinciale nella manifestazione. Nel perché se la Fiorentina vuol scrivere una pagina importante della sua storia, l'Inter di

Inter e Fiorentina scenderanno in campo alle 21 all'Olimpico per contendersi il trofeo Coppa Italia Frecciarossa ...Simone Inzaghi re delle Coppe italiane: stasera per il tecnico dell’Inter può arrivare un altro trionfo. E per Zhang… 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane formano il palmares di Simone Inzaghi, che ...