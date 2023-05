Tridico verso l’addio all’Inps “Con voucher | contratti precari e lavoro intermittente creiamo futuri pensionati poveri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Pasqualesi prepara a dire addiodopo quattro anni di mandato e il commissariamento deciso dal governo Meloni. Il docente di Roma Tre, in conferenza stampa a palazzo Wedekind, ha rivendicato i risultati raggiunti ribadendo che il bilancio 2022 dell’istituto è in attivo con un avanzo di 23 miliardi di euro e il risultato di esercizio è pari a +7,1 miliardi e in miglioramento di 10.857 milioni rispetto al 2021. Questo nonostante la spesa per le prestazioni sia salita a 380,7 miliardi, il 5,8% in più, di cui 283, 3 miliardi per le pensioni, in aumento del 3,8%. “Quello che pesa è l’invecchiamento”, ha avvertito. “Oggi mandiamo in pensione quelli che sono nati nel 1960, è il periodo del baby boom che è durato circa 15 anni, questo significa che fino al 2035 almeno avremo uscite molto forti”. E se alla crisi demografica si aggiungono gli ...