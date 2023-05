Trent’anni di alluvioni | indagini a vuoto e tragedie senza colpevoli | storia di processi partiti dopo decine di morti e finiti nel niente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nella Bibbia segue il “giudizio universale”, sulla terra piovono per lo più assoluzioni, non di rado per intervenuta prescrizione. L’ultima della serie è arrivata il 19 aprile scorso, giusto un mese prima del disastro in Emilia Romagna, quando il tribunale di Massa ha assolto 11 imputati, tutti con decorrenza dei termini, nel processo per l’alluvione causata dall’esondazione del Magra ad Aulla il 25 ottobre 2011 che causò due12 anni nessun colpevole. La premier Meloni è atterrata domenica a Rimini e ha promesso “risposte alla popolazione”. Ma proprio lì, il 3 maggio dell’anno scorso – un anno prima che quella stessa terra fosse devastata da 300 millimetri di pioggia – sono stati assolti tutti e tre gli imputati per l’omessa manutenzione dei fossi che nel 2013 fece morire annegata un’anziana a causa dell’esondazione dei fossi attorno al ...