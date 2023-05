Tragedia in un agriturismo | muore investito dal trattore guidato da un collega

(Di mercoledì 24 maggio 2023) A Roma un uomo di 69 anni, Riccardo Campoli, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì mattina in unnella zona della Marcigliana, quadrante nord est della Capitale. Il 69enne è rimasto schiacciato da unin manovra mentre era impegnato in alcuni lavori di...

