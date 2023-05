Traffico Roma del 24-05-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) LuceverdeBuonasera In redazione massimo veschi si transita ancora con difficoltà sulla carreggiata esterna del raccordo anulare si sta infatti in coda a tratti tra la via del mare e l’ardeatina e poi dalla Casilina fino alla Bufalotta qui per un incidente lunghe code anche in tangenziale dal bivio per lal’Aquila fino a Corso di Francia direzione stadio altre code all’interno della galleria Giovanni XXIII ma in direzione Salaria Code in uscita dapoi sul treno Urbano della A24 tra l’uscita fiorentini e il raccordo anulare Ma anche sulla carreggiata opposta si sta in coda per entrare in tangenzialeintenso intorno allo stadio Olimpico dove è questa sera alle 21 è in programma la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter auto in fila in direzione di Ostia sulla Cristoforo Colombo tra via di ...