Traffico Roma del 24-05-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) LuceverdeBuonasera In redazione Massimo peschi lunghe code per incidentesulla carreggiata interna del raccordo anulare tra laFiumicino della Trionfale poi a seguire troviamo altre code tra la famiglia è la Salaria È tra la Nomentana e la Prenestina ma ci sono lunghe code anche in carreggiata esterna tra laFiumicino e il bivio per laNapoli e poi tra la Casilina e la Tiburtina Code in uscita dasul tratto Urbano della A24 tra l’uscita fiorentini e il raccordo anulare ma anche per entrare in tangenziale e in tangenziale abbiamo code tra Corso di Francia viale della Moschea direzione San Giovanni lunghe code anche sulla carreggiata opposta Quindi verso lo stadio Olimpico tra via dei Monti Tiburtini e Corso di Franciaintenso ...