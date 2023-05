Traffico Roma del 24-05-2023 ore 17 | 00

(Di mercoledì 24 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ancora code per incidente sulla carreggiata è il raccordo anulare tra laFiumicino e il bivio per laNapoli poi abbiamo code anche in interna tra la Bufalotta La Tiburtina è tra Latisana e Casal del Marmo auto in fila anche in tangenziale Tra Corso di Francia e la Salaria È tra la Tiburtina è San Lorenzo in direzione San Giovanni auto in coda anche sulla carreggiata opposta Quindi verso lo stadio Olimpico tra la Tiburtina e viale della Moschea è questa sera dalle 21 allo stadio Olimpico la finale di Coppa Italia di calcio tra Fiorentina e Inter è stato quindi potenziato il servizio del trasporto pubblico possibili difficoltà di circolazione sia sulle strade intorno allo stadio In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

... cinque città del sud vedono i valori di concentrazioni delle stazioni diin discesa e sei le città a nord che riscontrano una risalita, Napoli enon subi­scono cambiamenti. Permangono ...Una colonna di fuoco e fumo che esce dell'asfalto in via Tiburtina, a. Intanto, a pochi metri dal camion dei Vigili del Fuoco, un vigile dirige il, facendo allontanare le auto. Lo mostrano immagini pubblicate sulla pagina di Welcome to Favelas. Secondo ...in tilt in centro. Il motivo Una normale cerimonia. E al Comune fanno scaricabarile Lei, ha spiegato il sindacalista, ha iniziato a dare testate e si è finta svenuta. E quando gli ...

Roma, traffico in tilt in centro. Una cerimonia a Paizza Venezia scatena il caos. E al Comune fanno scaricabar leggo.it

I carabinieri hanno arrestato un rapinatore, che ha fatto irruzione all’interno di un bar in via Appia Nuova a Roma ...Associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione, furto ed esportazione illecita di reperti archeologici e numismatici rubati in Puglia e Campania: 51 indagati, 21 misure cautelari e 50 perquis ...