Traffico Roma del 24-05-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 24 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben Trovati al momento abbiamo code per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra laFiumicino il video per laNapoli code anche in internet La Bufalotta e la Tiburtina auto in fila poi sulla tangenziale Tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni altre cose per incidente sulla via Flaminia dal raccordo a Corso Francia direzione centro ai Parioli fino alle 17 per lavori e chiuse a via Giuseppe ponzi e stasera dalle 21 allo stadio Olimpico la finale di Coppa Italia di calcio tra Fiorentina meno Inter potenziato quindi il servizio del trasporto pubblico possibili difficoltà di circolazione tra piazzale Flaminio e Piazza Mancini e poi tra Piazzale Clodio e Piazza dettagli di questa ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo vecchi ...