Traffico Roma del 24-05-2023 ore 12 | 30

(Di mercoledì 24 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incolonnamenti per lavori sulla tratto Urbano della A24L’Aquila tra fiorentini e la tangenziale est incidente con rallentamenti sul Lungotevere dei pierleoni chiusure e deviazioni in Piazza Venezia dalle 12 per la deposizione di una corona d’alloro presso l’altare della patria A 12:45 fino alle 13:30 possibili disagi alai Parioli segnaliamo dalle 7 di questa mattina lavori su via Giuseppe ponzi con chiusura della strada fino alle 17 stasera dalle 21 allo stadio Olimpico la finale di Coppa Italia di calcio tra Fiorentina e Inter potenziato il servizio del trasporto pubblico difficoltà di circolazione lungo le direttrici piazzale Flaminio Piazza Mancini e Piazzale Clodio Mancini Inoltre previsto uno sciopero generale venerdì 26 ...