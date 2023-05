Traffico Roma del 24-05-2023 ore 09 | 30

(Di mercoledì 24 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sulla diramazione 2 km di coda in entrata al Raccordo sul grande raccordo anulare code tra la Casilina e la via Appia in direzione Pontina e rallentamenti tra la mattina enord la Tiburtina Code in carreggiata esterna tra la Cassia Casal del Marmo è all’altezza dell’ Aurelia È tra laFiumicino e la puntina a seguire auto in colonna tra la diramazioneSud del mio con la 24 Nicolò da menti sul tratto Urbano della A24L’Aquila tra fiorentini e la tangenziale est verso centro il tratto gli atti raccordo anulare sulla tangenziale est A24 via dei Campi Sportivi verso Piazzale labicano Eleonora verso San Giovanni sul viadotto della Magliana si rallenta tra Parco dei Medici da Cristoforo Colombo verso l’Eur mentre sulla Pontina ora auto ...

Nella prima mattinata di oggi, i Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale, in collaborazione con il Ros di, con i militari dei Comandi dell'Arma territorialmente competenti e con lo Squadrone eliportato "Cacciatori Puglia", hanno eseguito 21 provvedimenti restrittivi e decine di perquisizioni, nei ...Foto: Il Corriere della Città Incidente a Colle Salario oggi 24 maggio 2023 Al momento si registrano code e rallentamenti in zona.ad esempio in Via di Settebagni, a ridosso degli svincoli per il Grande Raccordo Anulare , in Via Palmiano , fino ad arrivare alla rotonda che interseca Via Piagge - Via Monte Grimano e Via ...Dobbiamo solo accettare l'idea di affrontare iltutte le mattine se lavoriamo in centro. Un piccolo sacrificio per chi ama vivere alle porte dicome Lorella Cuccarini.

Traffico di reperti archelogici, 16 arresti in tutta Italia. L'operazione parte dalla Puglia: è infatti scaturita dagli esiti di una complessa ed articolata ...Incidente pochi minuti fa a Roma nella zona di Colle Salario. Un’auto, in circostanze in fase di accertamento, è finita ribaltata sulla carreggiata. La persona alla guida, mentre scriviamo, si trova a ...