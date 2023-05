Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla diramazionesud e code di 2 km dal raccordo anulare è proprio sul raccordo file tra la Casilina e la via Appia in direzione Pontina e rallentamenti tra la diramazionesud della Tiburtina code per un incidente in carreggiata esterna tra la Cassia Casal del Marmo è ancora code l’altezza della Aurelia È tra laFiumicino e la Pontina auto in coda tra la diramazionesud e il video con l’ 24 Sutra turbano della A24L’Aquila altre cose tra la tangenziale est verso il centro è tratto iati raccordo anulare code e poi sulla tangenziale est e tra la 24 via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico tra piazzale labicano e via Nole verso San Giovanni Tu le hai rotto della ...