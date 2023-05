Traffico Roma del 24-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Luceverdetrovati dalla redazione prudenza sulle grande raccordo anulare per un incidente precedente confine tra l’area di servizio Casilina e la via Appia direzione Pontina altre cose in carreggiata è all’altezza dell’ Aurelia È tra la Prenestina il bivio con la 24 lunghe code appunto sul tratto Urbano della A24L’Aquila 3 raccordo e la tangenziale est in direzione del centro pile in entrata in città sulla testa Colombo tra via Pontina via dell’Umanesimo altri file sulla Flaminia del raccordo a via dei Due Ponti sulla Salaria da via Cremona aeroporto dell’Urbe incidente con rallentamenti su via Tiburtina in corrispondenza della fermata di Santa Maria del Soccorso verso centro ai Priori similiano dalle 7 di questa mattina lavori su via Giuseppe ponzi con chiusura della strada fino alle 17 e chiusure deviazioni in Piazza Venezia da 12:00 per ...