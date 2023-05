Traffico di reperti | i nomi degli arrestati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“A essere depredato è stato il sottosuolo di Canosa che è un sorta museo di valore inestimabile. E i tombaroli lo sanno”. Lo ha detto il capo della procura di Trani, Renato Nitti, nel corso della conferenza stampa in cui sono stati illustrati i dettagli dell’operazione chiamata “Canusium” che ha portato alla esecuzione di 21 misure cautelari nei confronti di un gruppo specializzato nelillegale diarcheologici. In 4 sono finiti in carcere – Carmine Crispino, originario di Cimitile (Napoli), Paolo Treviso di Ordona (Foggia), Antonio Tarantino di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) e Paolo Carella di Lavello (Potenza) – in 12 agli arresti domiciliari e altri cinque sono stati sottoposti a obblighi di firma e dimora. Le accuse, a vario titolo, sono associazione per delinquere finalizzata allo scavo ...