Traffico di reperti archeologici | arresti anche in Campania

... ricettazione e illecita commercializzazione, in ambito nazionale ed internazionale, di importantissimiarcheologici, di valore storico culturale inestimabile e commerciale ingente. L'...8.05 Archelogia,: 21 arresti Ventuno provvedimenti restrittivi e decine di perquisizioni sono state eseguite stamattina in territorio nazionale nei confronti di persone appartenenti a un gruppo ...Sono in tutto 60 iarcheologici rimpatriati dagli Usa in Italia, dove erano stati commercializzati da trafficanti di opere d'arte internazionali. Le opere, del valore di oltre 20 milioni di ...

Traffico reperti archeologici, 21 misure cautelari in Puglia Agenzia ANSA

Traffico di reperti archelogici, 16 arresti in tutta Italia. L'operazione parte dalla Puglia: è infatti scaturita dagli esiti di una complessa ed articolata ...Durante le indagini sono state sequestrate diverse migliaia di reperti archeologici, tra ceramiche e monete archeologiche in oro, argento e bronzo, 60 tra metal detector e arnesi idonei allo scavo ...