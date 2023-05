Tra De Laurentiis e Luis Enrique non c’è stato ancora alcun contatto Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Uno dei nomi che circolano per il futuro della panchina del Napoli e per il post Spalletti è quello dell’ex commissario tecnico della Nazionale spagnola,. E’ una delle suggestioni che sta valutando il presidente De, ma non c’ènulla di concreto, non è avvenuto nessuntra i due, scrive ladello Sport. “Tante ragioni interessanti che fanno da corollario a un possibiletra De, che perònon è avvenuto”. Il fatto è che Desta vagliando una serie di piste, e lasciando aperte tutte le alternative, prima di scegliere il sostituto di Spalletti. Sta riflettendo, insomma. La rosea scrive: “Perché ...