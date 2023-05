Totti | “Io a cena con Spalletti? Dopo l’estate…”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Seva via dal Napoli avrà più tempo per andare acon me?l’estate sì, perché d’estate sono impegnato, sto in vacanza…”. Così Francesco, leggenda della Roma, a margine della Padel Cup, organizzata dalla Lega Serie A a Roma nel centro sportivo ‘Il Baiardo’, in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa in programma stasera. “I 10 punti tolti alla Juve? Non posso giudicare ciò che è successo, se le hanno tolto 10 punti qualcosa di sbagliato è stato fatto – continua– La penalizzazione riapre il discorso Champions un po’ per tutte le squadre in corsa, ora servirà essere bravi a giocare al meglio le ultime due partite”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il futuro di"Padel!". Spalletti ora ha tempo per unacon te... "Dopo l'estate, durante l'estate sono impegnato, sono in vacanza. Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 24 ..., due volte vincitore del trofeo tricolore: "Sono due squadre che stanno bene fisicamente e ... Fra le attività di contorno, anche un torneo di padel e unadi beneficienza organizzata dalla ......Ilary Blasi e Francescoha riportato, per quegli strani incroci che poi così bizzarri non sono a riallacciare Tamara alla conduttrice dell'Isola . Insieme, nella villa del Torrino per una, ...

Spalletti sotto i riflettori, Totti: “A cena con lui dopo l'estate” Videoinformazioni

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Se Spalletti lascia il Napoli avrà più tempo per andare a cena con me Dopo l’estate si, perché l’estate sono impegnato, sto in vacanza…”. Questa la risposta dell’ex capit ...Il 13 maggio scorso la figlia dell’ex ‘Pupone’ della Roma e di Ilary Blasi ha compiuto 16 anni, e la frase scelta per la sua torta di compleanno non è piaciuta a molti: 'Quando farà 18 anni la torta s ...