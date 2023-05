Totti | 'Ha ragione Mourinho | il mercato è stato sintetico E sul suo futuro'

Così l'ex capitano della Roma Francescoa margine di un evento organizzato dalla Lega Serie A per la finale di Coppa Italia tra la Fiorentina e l'Inter, commentando le parole di Mourinho sul ...Gli accordi di separazione prevedono l'affido congiunto della bambina,per la quale la ... macché crisi con Billy Costacurta! IN TV E IN DUOMO Fotogallery - Cristiane Melissa Monti a ...... Francescosi è sbilanciato su chi vedesse meglio come squadra vincitrice: Poi ha aggiustato ... Ma c'è anche chi dàall'ex capitano giallorosso ('Interpreta il pensiero di una nazione') e ...

Totti: "Mercato Roma, Mourinho ha ragione. Se resta Ho poca fiducia..." Corriere dello Sport

L'ex capitano giallorosso si sbilancia sul futuro del tecnico portoghese: "Ci ho parlato..." ROMA - "Mourinho è l’allenatore della Roma e può dire ciò che vuole. Se ha fatto questa battuta è la verità ...NEWS Andrea Sanna | 24 Maggio 2023 Francesco Totti Prima dell’arrivo di Noemi nella sua vita e poco prima di chiudere con Ilary, Totti ha scambiato sms con una naufraga dell’Isola Lo scoop Il gossip ...