Totti | «Dybala fa la differenza | speriamo recuperi»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Le parole di Francescoin vista della finale di Europa League della Roma contro il Siviglia a Budapest Francescoha parlato a margine di uno degli eventi della Lega per la finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole sulla prossima finale della Roma in Europa League.– «È un top-player, fa lache possa recuperare, faranno di tutto e lui avrà voglia di giocare». COME SI BATTE IL SIVIGLIA – «Bella domanda, non ci ho mai giocato contro e non so dirlo. Sa come gestire questa partita, è diverso dalla Roma che è la prima volta che fa questa finale». CENA CON SPALLETTI – «Dopo l’estate, durante l’estate sono impegnato, sono in vacanza (ride, ndr”)».