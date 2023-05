Totti | “Cena con Spalletti? In estate sono impegnato in vacanza | dopo sì”

... che però sembra non ever minato la reciproca stima, motivo per cui ci sono stati tanti numerosi tentativi per vederli ainsieme a fare la paceha parlato anche della penalizzazione di 10 ...La battuta su Spalletti 'Se Spalletti va via dal Napoli avrà più tempo per andare acon me Dopo l'estate sì, perché d'estate sono impegnato, sto in vacanza…'. ha detto, ricordando ...Ancora nessunain programma dunque tra il campione e la Joya. Stesso discorso per il possibile incontro riconciliatorio con Luciano Spalletti, conche rimanda ogni appuntamento a settembre:...

Francesco Totti: «Perché Mourinho lascerà la Roma. Spalletti e io a cena Dopo l’estate» Corriere della Sera

Totti ha commentato lo stato di forma di Paulo Dybala ... «Se Spalletti va via dal Napoli avrà più tempo per andare a cena con me Volentieri, ma dopo l’estate , perché prima sono impegnato, sto in ...«Mourinho resta alla Roma Non lo so. Prima ero più fiducioso, ora un po' meno». Francesco Totti allarma i tifosi giallorossi. L'ex capitano, che segue le avventure ...