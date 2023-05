Totti | ' A cena con Spalletti? Dopo l' estate | sono preso'

Ancora nessunain programma dunque tra il campione e la Joya. Stesso discorso per il possibile incontro riconciliatorio con Luciano Spalletti, conche rimanda ogni appuntamento a settembre:...Il futuro di"Padel!". Spalletti ora ha tempo per unacon te... "Dopo l'estate, durante l'estate sono impegnato, sono in vacanza. Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 24 ..., due volte vincitore del trofeo tricolore: "Sono due squadre che stanno bene fisicamente e ... Fra le attività di contorno, anche un torneo di padel e unadi beneficienza organizzata dalla ...

L’ex capitano giallorosso al torneo Padel Coppa Italia con altri campioni: “Mourinho Non so se resterà, prima ero più fiducioso” ..."Se Spalletti va via dal Napoli avra' piu' tempo per andare a cena con me Dopo l'estate si', perche' d'estate sono impegnato, ...