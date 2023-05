Torna per cena e trova il parente morto in casa | la vittima era un ex pugile | cosa è successo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il cadavere di un 57enne è statoto lunedì sera nella suadi via Palestro alle porte del centro storico di Senigallia . L'uomo viveva in un alloggio popolare insieme ad un altro familiare ...

La vittima era un ex pugile Da giovane era conosciutoessere uno sportivo appassionato di pugilato ma da diverso tempo soffriva di disagi psicologici che lunedì sera l'hanno indotto a compiere il ...... " Sia gareggiare e questa volta a casa di Leclerc, a Monte Carlo. Sarà quindi un appuntamento speciale e particolarmente emozionantelui, così cometutti noi. Insieme a Charles e ..."Sia gareggiare, questa volta a casa di Charles a Monte Carlo - aggiunge Vasseur - Sarà quindi un appuntamento speciale e particolarmente emozionantelui, così cometutti noi. Insieme ...

La Fête du Port torna per la 2^ edizione venerdì 9 giugno a Saint Laurent du Var MontecarloNews.it

La scuderia britannica celebra un traguardo importante dei suoi 60 anni di vita: la conquista delle tre gare più iconiche, ossia il GP di Monaco, la 24 Ore di Le Mans e la 500 Miglia di Indianapolis ...L'undicesima edizione di Slow Fish si terrà a Genova dall'1 al 4 giugno e avrà come tema il "coast to coast", inteso come interconnessione tra mari e vita terrestre.