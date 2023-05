(Di mercoledì 24 maggio 2023) AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia, accoglierà a Bologna il presidente della Commissione Europea, Ursula von deraccompagnerà von derdurante il sorvolo in elicottero dellecolpite dall'alluvione efaranno un punto stampa con i giornalisti, alle 16.30, presso il Terminal Aviazione Generale dell'Aeroporto della città felsinea. Il premier italiano successivamente rientrerà a Roma per una riunione del Consiglio dei ministri, prevista alle ore 18, che dovrà prendere ulteriori decisioni sulla gestione dell'emergenzacolpite dal maltempo. Bonaccini: "Un solo obiettivo, dare risposte efficaci" "Con il governo ho collaborato sin dal primo giorno. Abbiamo un solo obiettivo, lo ripeto: dare risposte ...

Per oggi è ancora confermata l'rossa per criticità idraulica nelle aree maggiormente colpite dall'alluvione in E. Romagna: pianura bolognese e bassa collina, pianura e costa romagnola. ...Rientra l'a Spinea per Domenico, 71enne scomparso ieri pomeriggio. L'anziano, dopo un allontanamento di 24 ore, è stato trovato vivo. A lanciare l'allarme erano stati gli stessi familiari. Il 71enne era ...Le previsioni meteo lo avevano detto: dal pomeriggio di mercoledì possibilità di nuove piogge e ritorno del maltempo. Detto fatto. Da staseral'arancione su molte zone della provincia di Torino e dal pomeriggio di oggi, 24 maggio, un improvviso nubifragio ha trasformato le strade di Rivoli in fiumi. Le strade trasformate in ...

Torna l'allerta rossa in Emilia-Romagna. Meloni nelle zone alluvionate insieme a von der Leyen AGI - Agenzia Italia

La situazione più grave a Conselice (Ravenna). Al lavoro ventiquattro idrovore per ripulire l’area Allerta per nuove precipitazioni, un migliaio di frane. Crolla un ponte nel Bolognese ...Oltre al pericolo di frane che mette a rischio 30mila abitanti, per oggi si temono altre bombe d'acqua. È allerta rossa per criticità idraulica nelle aree maggiormente colpite: pianura bolognese e ...