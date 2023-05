Torna il Bonus 200 euro a maggio | come fare domanda e come funziona | Ottima opportunità

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nuova erogazione del200nel mese di: i beneficiari saranno una platea ristretta di cittadini, scopriamo di più. Il200è un aiuto economico erogato dal Governo per sostenere i cittadini. Acambia forma, ecco i dettagli. Chi sono i beneficiari del200– Grantennistoscana.itIl 2022 è stato un anno pessimo sotto vari punti di vista. La pandemia da Covid-19 e lo scoppio della guerra in Ucraina hanno gettato l’Italia e gli italiani in un baratro. La crisi economica ha iniziato a gravare in modo pesante sulle famiglie aumentando il numero dei nuclei vicini alla soglia di povertà. Il Governo Draghi ha avuto il compito di sostenere economicamente i cittadini in difficoltà e di iniziare un percorso per risollevare ...