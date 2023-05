Tony Hadley | “Mad About You” con l’orchestra al teatro romano di Ostia Antica

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 24 maggio 2023)– L’ex cantante degli Spandau Ballet(foto), una delle voci maschili più rinomate al mondo, dopo il tour celebrativo dei 40 anni di carriera, sold out in tutte le tappe italiane, torna con “MadYou”, un nuovo spettacolo in cui, oltre che dalla sua fedele The Fabulous TH Band, sarà accompagnato dalla straordinaria Orchestra Bruno Maderna, diretta dal Maestro Danilo Rossi. Appuntamento aldiil prossimo 25 giugno. Info e biglietti qui: www.ticketone.it/event/-mad--you--di--16804817/. Un concerto assolutamente da non perdere. L'articolo ...