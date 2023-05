Tina Turner morta a 83 anni «La regina del rock si è spenta dopo una lunga malattia»

La cantanteè morta all'età di 83 anni. +++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++... "Phantom Of The Opera" degli Iron Maiden, "Jesus He Knows Me" dei Genesis, "See No Evil" dei Television, "Hanging Around" degli Stranglers e "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)" diNel 2022, ANOHNI ha iniziato a lavorare con il noto produttore soul Jimmy Hogarth (Amy Winehouse, Duffy,), che ha composto i precedenti dischi dei Johnsons ma per la prima volta lavora ...

E' morta Tina Turner. Aveva 83 anni la Repubblica

I rocker svedesi Ghost hanno proposto in concerto una cover di "Jesus He Knows Me" dei Genesis nel corso del concerto di apertura del loro tour europeo 2023 allo Zénith di Rouen, in Francia. ha dichia ...Il teatro Aldwych di Londra è l'epicentro di uno straordinario spettacolo musicale: TINA: The Tina Turner Musical. Basato sulla vita della leggendaria artista internazionale Tina Turner, questa produz ...