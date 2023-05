Tina Turner è morta | l’annuncio sulla pagina ufficiale della cantante

(Di mercoledì 24 maggio 2023) . Aveva 83 anni e da tempo si era ritirata dalle scene Un semplice messaggio per annunciare la scomparsa di una delle starmusica internazionale è comparso sul profilo social di: “Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di. Con la sua musica e la sua sconfinata passione per la vita, ha incantato milioni di fan in tutto il mondo e ha ispirato le stelle del domani. Oggi salutiamo una cara amica che ci lascia la sua più grande opera: la sua musica. Tutta la nostra più sentita compassione va alla sua famiglia., ci mancherai tantissimo”., 83 anni, era una delle interpreti più acclamatescena rock e soul mondiale., il cui vero nome è Anna ...

Il mondo della musica piange la scomparsa della "Regina del rock and roll",. Dodici album in 40 anni di carriera con oltre 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo per la cantante afroamericana che, negli anni 2000 prende la cittadinanza svizzera. La ...'ll mondo perde una leggenda della musica e un modello'. Così il suo portavoce ha annunciato la morte della cantante, autrice di brani indimenticabili come 'The Best' e 'Proud Mary'. La ricordiamo con ...Nata il 26 novembre 1939 a Nutbush, nel Tennessee, Anna Mae Bullock - in arte- è diventata famosa alla fine degli anni '60 come cantante della band Ike &Revue prima di avviare una carriera da solista. Naturalizzata svizzera, ha venduto negli anni oltre ...

È morta Tina Turner, aveva 83 anni: La leggenda della musica si è spenta dopo una lunga malattia Music Fanpage

La cantante si è spenta nella sua casa in Svizzera dopo una lunga malattia. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata ...“ La regina del rock’n’roll è morta serenamente dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera” ha riferito il suo portavoce, che ha aggiunto: “Con lei il mondo perde ...