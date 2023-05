Tina Turner è morta a 83 anni dopo una lunga malattia

Leggi su dilei

(Di mercoledì 24 maggio 2023)a 83. Il mondo della musica perde una leggenda. La Regina del rock ‘n’ roll èunanella sua casa vicino a Zurigo, in Svizzera. Una dichiarazione che annuncia la sua morte dice: “Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”. Si terrà una cerimonia funebre privata per amici intimi e familiari. Addio a: la morteunaLo staff della cantante ha annunciato che l’artista indimenticabile è mancatauna. Tra i suoi successi, “(Simply) the best”, “We don’t need another hero” e “Nutbush City limits”, e gli ...