Thunderbolts | Julia Louis-Dreyfus sul suo personaggio | La vedrete spesso nel MCU d' ora in poi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L'attrice, celebre per le serie Seinfeld e Veep, ha già esordito nel Marvel Cinematic Universe nei panni della Contessa Valentina Allegra de Fontaine. In occasione della promozione del suo ultimo lavoro, You Hurt My Feelings,ha parlato del suo futuro nel Marvel Cinematic Universe e anticipato qualcosa sul suo, che rivedremo nel film corale. Dopo aver esordito alla fine di The Falcon and the Winter Soldier e aver avuto dei cameo sia in Black Widow che in Black Panther: Wakanda Forever, dove abbiamo scoperto essere diventata il capo della CIA, a quanto pare ildella Contessa Valentina Allegra de Fontaine comparirà sempre piùnei futuri progetti dei Marvel Studios. "Non posso dirvi molto. L'unica cosa che ...

Thunderbolts, Julia Louis-Dreyfus anticipa l'importanza di Val nel film ComingSoon.it

Julia Louis-Dreyfus teases we will 'see a lot more' of Val in the upcoming Thunderbolts movie, hinting at an expanded portrayal of her character.