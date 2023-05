The Weeknd ha cambiato nome sui social media dopo aver promesso di uccidere il suo alter ego

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Theha deciso di cambiaresuiche in passato avevapiù volte di voler 'il suoego'.espresso il desiderio di "il suoego", il celebre cantante canadese Theha deciso di cambiaresui: la pop star ha annunciato il nuovo "pseudonimo" sui suoi profilirivelando che da ora in poi si farà chiamare con il suodi nascita, Abel Tesfaye. Il cambiamento era stato accennato per la prima volta su Twitter il mese scorso (3 aprile), quando l'artista aveva condiviso il seguente ...

Per ora almeno non ne nasceranno grandi hit da classifica come prometteva di essere Heart on my Sleeve di Drake e, perché Endel è specializzata in un campo molto specifico, seppur vasto: ...A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel '' Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido. E un presente molto nebuloso. Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose ...... Marco Bellocchio alla premiere di 'Rapito' GUARDA LE IMMAGINI Fotogallery - Cannes 76, red carpet glamour cone Lily Rose Depp LA PROVOCAZIONE Fotogallery - Damiano dei Maneskin nudo su ...

Com'è The Idol, l'attesissima serie tv con The Weeknd e Lily-Rose Depp Esquire Italia

È il grande scandalo di Cannes 2023. Parliamo di The Idol naturalmente, la nuova serie di Sam Levinson, creata insieme alla star dell’hip-hop The Weeknd, anche interprete al fianco della vera ...Ci ha pensato una seri tv a svegliare il sonnacchioso Festival di Cannes 2023: le polemiche su "The Idol" e la protagonista, Lily-Rose Depp ...