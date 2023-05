The Sandman stasera su Rai 4 | trama e cast del film co-prodotto da Stan Lee

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Rai 4in prima serata manda in onda Thedeldiretto da Peter Sullivan., 24 maggio, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda Thestatunitense del 2017. La pellicola è diretta da Peter Sullivan, autore anche della sceneggiatura., curiosità e trailer del lungometraggio. TheProtagonista Madison che in seguito alla tragica morte del padre va a vivere con la zia. Ben presto quest'ultima si accorge che la nipote possiede dei poteri: Madison ha la facoltà di materializzare una creatura composta di sabbia, che chiama. Un'agenzia governativa clandestina, a capo della quale è un ...