The Flash | il Superman di Nicolas Cage sarà nel film | svela Andy Muschietti

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il regista di The, ha rivelato che ildinel: si tratta di un grosso spoiler suldi prossima uscita del DCEU e che ne eleva il concetto di multiverso a un livello completamente inedito. Ilcon protagonista Ezra Miller, infatti, non costituirà solo la grande avventura cinematografica di Barry Allen, ma si inserirà nel più ampio multiverso DC. Mentre Barry tenta di salvare sua madre dall’assassinio nel passato, il velocista scarlatto finisce per creare una realtà completamente nuova con conseguenze terribili. Questo apre la strada al Batman di Michael Keaton, che torna nel ruolo per la prima volta dal 1992. Tuttavia, Keaton non è l’unico attore iconico a ...