The Flash | Andy Muschietti svela la presenza nel film di un ' super' cameo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il registaha rivelato un'importante anticipazione riguardante undavvero sorprendente nelThe, in arrivo a giugno. The, ilDC con star Ezra Miller, sta per arrivare nelle sale e il registaha orato ladi un '. Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete su quello che accadrà nel lungometraggio. Ilrivelato dal regista, intervistato dal magazine Esquire, ha infattito che sul grande schermo nelThesi vedrà Nicolas Cage nel ruolo di ...

Grazie all'iniziativa, il pubblico potrà dunque godere della visione di tutti i nuovi film in uscita, comprese le 'new entry' del giovedì " tra le quali, in questo caso, vi sarà l'atteso. ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È stato diffuso il trailer cinese di, il film basato sull'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics. La tredicesima pellicola del DC Extended Universe, vede nel cast Ezra Miller, Michael Keaton e Sasha Calle ma, come ormai si ...approfondimento Minecraft -Movie, svelata la data di uscita del film Sempre come rilanciato da ... gli innamorati hanno condiviso anche un enorme piumone per avvolgersi sotto idei fotografi ...

The Flash, Andy Muschietti rivela: nel film anche un cameo del Superman di Nicolas Cage! | Cinema BadTaste.it Cinema

Il regista Andy Muschietti ha rivelato un'importante anticipazione riguardante un cameo davvero sorprendente nel film The Flash, in arrivo a giugno.The Flash, il regista Andy Muschietti ha rivelato il più impensabile dei camei nel suo nuovo film con protagonista Ezra Miller ...