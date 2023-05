Tetti di spesa e malati oncologici | il Movimento Disabili furioso con la giunta De Luca per la mozione bocciata

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon ha creato solo una bagarre in aula, la bocciatura dellaieri in consiglio regionale, per ottenere il distacco daidiper i. Ma ha mandato su tutte le furie anche ilItaliano. “Sono stati stravolti i procedimenti regolamentari in Consiglio Regionale – attacca una nota del coordinamento campano del Mid -: vergognoso l’atteggiamento dellaRegionale su una questione tanto delicata”. La, firmata dalla consigliera Muscarà del gruppo misto, è stata respinta con voto per alzata di mano. Lo scrutinio elettronico poteva essere richiesto da cinque consiglieri o due capigruppo dell’opposizione. Muscarà ha denunciato la ripetizione delle procedure ...