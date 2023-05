Terzo Polo | Calenda | ' non basta dire lista comune | serve serietà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Non è sufficientedi voler creare unaalle prossime elezioni Europee. Bisogna lavorare con grande rispetto e serieta' per presentare agli italiani una proposta che sia realmente affidabile. Altrimenti il rischio non solo sarà quello di deludere i cittadini che credono nel progetto, ma di regalare a Meloni anche il Parlamento Europeo". Così Carlosu twitter postando le foto dell'iniziativa di Renew Europe.