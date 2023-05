Terremoto | ZFU Sisma Centro Italia | domande agevolazione fiscale entro oggi | 24 maggio

(Di mercoledì 24 maggio 2023) (Adnkronos) – ZFU, ultime ore per imprese e lavoratori autonomi per poter inviare la domanda per usufruire delle agevolazioni fiscali relative all’anno 2023 all’interno della Zona Franca nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dalla fine di agosto 2016. Ledi accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica fino alle ore 12:00 di, 242023. Questo i link per inoltrare la richiesta: https://agevolazionidgiai.inv.it. I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione dellesono riportati nella circolare ministeriale del 31 marzo 2023, n. 156351. In ...

