Terremoto PSG | dalla Francia sono sicuri | Mbappé non rinnoverà!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un’altra estate calda per Kylianed il Paris Saint-Germain. Il giovane bomber francese ha firmato un anno fa il rinnovo biennale con il club di Parigi, ma le strade sembrano già dividersi.non rinnova? Le possibilità! Kylian sembra non intenzionato ad esercitare la clausola che gli permetterebbe di prolungare l’accordo per un’ulteriore stagione. Secondo L’Equipe, noto quotidiano sportivo francese, lo scenario che va delineandosi sarebbe preoccupante. Due le strade: cessione immediata o svincolo il 30 giugno 2024. Fino a poco tempo fa sembrava che le parti avrebbero proseguito insieme, ma non sarà così. Lo scenario è cambiato ed il francese ha tempo fino al 31 luglio 2023 per rendere valida la clausola e prolungare. Messi, Verratti e non solo dunque. I primi due lasceranno sicuramente il club in estate, mentreci ...