Teotino | «Lautaro Martinez determinante! Sul pallone d’oro…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Gianfrancoha commentato la prestazione della Fiorentina contro l’Inter e soprattutto la performance di, che si candida al podio deld’oro vista la stagione condotta dall’argentino fino ad oraDAD’ORO – Ecco le parole di Gianfrancosu Fiorentina-Inter, con un commento sull’importanza diper l’Inter: «Se la Fiorentina gioca cosi, ha più possibilità di questa sera in Conference League. Jovic è entrato e ha avuto due occasioni clamorose. La Fiorentina ha un problema, ovvero un centravanti bravo ma che non segna tanto rispetto a quanto produce. Cabral ha segnato 7 gol, che sono pochi per un gioca che così all’attacco come la Fiorentina. ...