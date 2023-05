Tenta un furto in via Toledo a Napoli | denunciato

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023) un 51enne napoletano con precedenti di polizia peraggravatounin via, 51enne finito nei guai. Domenica pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in viaper una segnalazione di unin un esercizio commerciale. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che l’addetto alla vigilanza aveva fermato un uomo in quanto, poco prima, aveva fatto scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio neltivo di asportare alcuni capi di abbigliamento del valore complessivo di circa 65 euro. Gli agenti hannoun 51enne napoletano con precedenti di polizia ...