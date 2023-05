Tenta suicidio in A1 | salvato dalla Polizia

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Lasciatofidanzata,ilin A1 ma gli agenti dellastradale che dopo un dialogo lo hanno afferrato alle spalleilin A1. Il fatto è accaduto lo scorso lunedì, gli agenti della SottosezioneStradale di Napoli Nord, nel tratto autostradale dell’A1, al km 752, hanno notato, sopra un cavalcavia, la sagoma di una persona aggrappata alla rete di recinsione. I poliziotti hanno scavalcato la rete per raggiungere l’uomo, ma lo stesso si è rifiutato di farsi avvicinare avendo intenzione di suicidarsi poiché era stato lasciatofidanzata. Gli operatori, dopo aver chiesto altro personale in supporto, hanno iniziato a parlare con lui per dissuaderlo ma l’uomo non ha mostrato di voler rinunciare al suo ...