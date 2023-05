Tennistavolo | Mihai Bobocica firma l’impresa ai Mondiali! Primo italiano agli ottavi Eliminata Gaia Monfardini

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Una pagina di storia per l’Italia viene scritta nella tarda serata della quinta giornata dei Mondiali individuali 2023 di, in corso a Durban, in Sudafrica:è ildella storia a qualificarsi per glidel singolare maschile. Nel singolare femminile esce di scena. In precedenza una sola azzurra aveva raggiunto glinel singolare femminile in una rassegna iridata: a riuscirci era stata Imperia Marchionne, nell’ormai lontanissimo 1949. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nei sedicesimi del singolare maschile, numero 174 del ranking mondiale, supera in questa storica serata l’iberico Alvaro Robles, numero 43 al mondo, per 4-2 (11-9, 3-11, ...

