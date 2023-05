Tennis | Tsurenko all’attacco | “Russe e bielorusse? Le batteremo su ogni campo”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) In vista del Roland Garros, secondo slam stagionale del, l’ucraina Lesiaha invitato le sue connazionali a lottare contro le avversariee bielo. “Il messaggio che mando a tutte le altre atlete è sempre lo stesso: dobbiamo andare lì e batterle su tutti i campi” – ha detto l’attuale 66esima forza del ranking mondiale –. Non avrebbe alcun senso che gli atleti ucraini si arrendessero. Che immagine daremmo? Nessuna russa o bielorussa mi parla più e io non provo simpatia per loro, anche se con tante eravamo buone amiche”. Lata ha anche denunciato l’atteggiamento delle autorità mondiali del, WTA e ATP, che in un anno è molto cambiato nei confronti di russi e bielorussi, mentre si sta affrontando la questione del loro reinserimento nei grandi eventi ...

Ukraine's Lesia Tsurenko has claimed that the International Olympic Committee is trying to use tennis as an example to justify Russia's inclusion in the 2024 Games. The world No.63 has hit out at both ...