Tennis | Torneo Rabat Quarti centrati per Trevisan e Bronzetti

... la romagnola piega la tedesca Maria RABAT (MAROCCO) - Obiettivo quarti centrato da Martina Trevisan e Lucia Bronzetti nel "Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem",WTA 250 dotato di un ...Inizia prendere forma anche la stagione su erba. Dal 19 al 25 si giocherà, in vista di Wimbledon, ildi Halle (Germania) per anni terra di conquiste di Roger Federer. Nell'entry list presente il russo Daniil Medvedev il n.1 del seeding, poi Casper Ruud, Andrey Rublev e Jannik Sinner. Molta l'...... ma nonostante ciò gli appassionati dicontinuano a seguire Roger Federer e tutto ciò che lo ... Lundgren ha dichiarato: "Dopo che ha vinto il suo primoAtp a Milano nel 2001 l'ho preso in ...

La premiazione del torneo femminile agli Internazionali di Roma è un disastro: tenniste incredule Fanpage.it

La toscana supera la croata Fett, la romagnola piega la tedesca Maria RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) - Obiettivo quarti centrato da Martina Trevisan e Lucia Bronzetti nel "Gran Prix Sar la Princesse ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...