Tennis | Monaco | “Sinner da top4 stabile | ma deve incastrare tutti i pezzi”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Archiviati gli Internazionali d’Italia con il successo a sorpresa del russo Daniil Medvedev in finale sul danese Holger Rune, è arrivato il momento di guardare avanti in vista del secondo Grand Slam della stagione 2023 per il. E’ stato fatto, quindi, un bilancio del torneo romano volgendo però già lo sguardo verso l’imminente Roland Garros nel corso dell’ultima puntata diMania, su Sport2U (in collaborazione con OA Sport), condotta da Dario Puppo e con Guido(commentatore tecnico su Eurosport) ospite. “La rinuncia di Nadal secondo me è più simbolica che effettiva sull’andamento del torneo. È pur vero che gli inizi di stagione del 2022 e del 2023 possono essere assimilabili per Djokovic. In entrambi i casi, anche se per motivi diversi, ha dovuto saltare degli appuntamenti. Non è mai arrivato a Parigi con così poche ...