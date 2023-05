Temptation Island e Uomini e Donne | due ex volti a Forum come attori

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nella puntata didi martedì 23 maggio 2023 ci sono stati due vecchi protagonisti dei programmi di Maria De Filippi che hanno attirato la curiosità generale. I telespettatori affezionati hanno notato la presenza di Ilaria Teolis die Giacomo Caldarigi diche nel tribunale più longevo del piccolo schermo, condotto da Barbara Palombelli, hanno messo in piedi le diatribe di una ex coppia. Non è un mistero chesi serve spesso diper le cause. A svelarlo era stata anche la Palombelli in persona spiegando il meccanismo esistente dietro il confezionamento delle puntate che vanno in onda sia su Canale 5 che su Rete 4. Nel corso della puntata, Ilaria ha chiesto al giudice di accordare un risarcimento per gli atteggiamenti di ...