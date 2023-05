Ted Lasso | perché la serie con Jason Sudeikis ci mancherà da morire

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Abbiamo varie conferme tra le righe attraverso alcune dichiarazioni che la terza stagione di Ted, attualmente in onda ogni settimana su Apple Tv+, sia stata scritta come ultima. Andiamo a scoprire i motivi per cui citantissimo, lasciando un vuoto enorme nella serialità in sole tre stagioni. Terza ed ultima stagione, penultimo episodio. Un passo dalla fine. Tedsi appresta ad avviarsi verso la sua (naturale) conclusione, poiché oramai tutti i creatori, a fasi alterne, hanno confermato come sia stata scritta come epilogo per tutti i personaggi coinvolti. Ne abbiamo avuto il sentore fin dalla terza season premiere del resto, in cui il nostro (amatissimo) Ted non riusciva a salutare il figlioletto Henry che doveva prendere l'aereo per tornare alla madre in Kansas. Ma "we're not in Kansas anymore" come diceva Dorothy ...