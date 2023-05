Ted Lasso 3 | Jason Sudeikis anticipa dei potenziali spin-off e rivela | È la fine della storia che volevamo

Jason Sudeikis non è pronto a dire chefinirà dopo la terza stagione in seguito al successo ottenuto dallo show targato Apple TV: l'attore ha affermato che, sebbene i prossimi episodi siano la conclusione perfetta della commedia ...Probabilmente farà parte del cast di Venom 3 anche Juno Temple (), grande new entry per il terzo capitolo del film e Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange). Venom 3 : dove vederlo Non avendo ...Nei dati complessivi, L'ultima cosa che mi ha detto è il terzo prodotto originale di Apple TV+ più visto del 2023, subito dopoe Shrinking . Ci sono probabilmente tre grandi fattori che ...

Ted Lasso, il Manchester City anticipa sui social il match con il Richmond La Gazzetta dello Sport

Jason Sudeikis ha rivelato che la terza stagione di Ted Lasso è esattamente 'la fine della storia che volevamo', anticipando poi dei potenziali spin-off.Chi non conosce il fenomeno Ted Lasso magari sarà rimasto spiazzato guardando la pagina Facebook della squadra che ha appena vinto la Premier League. Il Manchester City ha infatti pubblicato un poster ...