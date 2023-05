Tartarughe azzannatrici a Roma | non solo il morso dovrebbe incutere timore | ecco a cosa fare attenzione

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Avete mai sentito parlare delle? Esse sono carnivore e a quanto pare si trovano anche a. L’animale viene considerato un predatore, da tutti conosciuto per il suoche a quanto pare incute molto. In realtà, però, ci sarebbe anche un altro aspetto da non sottovalutare:disi tratta. LEGGI ANCHE:–La fontana piena dia pochi passi dal Campidoglio,nascondealIldelleè molto popolare, inoltre, l’animale ...

Roma, scoppia l'allarme per le. L'esperto: 'Possono staccare le dita di un uomo' Ormai è certo: dopo i cinghiali il nuovo incubo di Roma sono le. È allarme in particolare nella zona ...A Roma Nord è allarme per la possibile presenza di una colonia di. Gli esemplari di Chelydra serpentina catturati sono già due, a poca distanza uno dall'altro. Non è quindi escluso che le, originarie del Nord America, abbiano ...Allarme nella zona a Nord di Roma per la presenza di una possibile colonia di, del tipo Chelydra serpentina. Due esemplari sono già stati catturati: il primo è stato recuperato qualche giorno fa dai carabinieri a Capena , alle porte della Capitale, nel ...

Dopo i cinghiali il nuovo incubo di Roma: le tartarughe azzannatrici AGI - Agenzia Italia

Preoccupano gli avvistamenti di tartarughe azzannatrici sul territorio della capitale. Catturati due esemplari in meno di una settimana ...A Roma Nord è allarme a causa del ritrovamento di due esemplari di tartarughe azzannatrici, ritenute rettili pericolosi. Si suppone che abbiano iniziato a riprodursi nell’area dei ritrovamenti.