Tariq Ramadan scagionato dalle accuse di stupro in Svizzera

Il docente di studi islamiciè stato assolto da un tribunale svizzero per stupro e coercizione sessuale. Il caso era stato avviato da una donna svizzera che ha affermato di essere stata violentata dain un ...PARIGI - L'intellettuale islamistaè stato assolto dall' accusa di stupro e coercizione sessuale . Il tribunale di Ginevra , dove era in corso il processo, ha stabilito che non c'erano sufficienti prove a suo carico. Una ...Il noto intellettuale svizzeroè stato assolto da un'accusa di stupro in un processo in corso a Ginevra, in Svizzera.era ...

L'Islamologo Tariq Ramadan assolto dall'accusa di violenza sessuale a Ginevra la Repubblica

Ramadan, che ha 60 anni, è cittadino svizzero ed è il nipote di Hassan al Banna, il fondatore dei Fratelli Musulmani egiziani. L'islamologo rischiava fino a tre anni di carcere se condannato. Ha ...Il noto intellettuale svizzero Tariq Ramadan è stato assolto da un'accusa di stupro in un processo in corso a Ginevra, in Svizzera. Ramadan era stato ...